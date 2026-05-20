В ходе совместной операции Нигерии и США нейтрализованы 175 террористов В ходе операций были ликвидированы одни из главарей ISWAP - Абу Билал аль-Минуки и Абд аль-Ваххаб

В результате совместной воздушной операции, проведенной армией Нигерии и Африканским командованием Вооруженных сил США (AFRICOM) на территории Нигерии, были уничтожены 175 боевиков западноафриканского крыла террористической организации ДЕАШ - ISWAP.

Представитель Минобороны Нигерии Самайла Уба сообщил, что армия страны совместно с AFRICOM провела операции против ISWAP.

По его словам, в ходе операции были нейтрализованы 175 членов ISWAP, еще десятки террористов получили ранения.

Уба отметил, что удары были нанесены по районам присутствия боевиков и логистическим центрам в бассейне озера Чад, который уже более десяти лет остается эпицентром повстанческой активности в стране.

Представитель Минобороны сообщил, что в ходе операций были ликвидированы одни из главарей ISWAP - Абу Билал аль-Минуки и Абд аль-Ваххаб. Кроме того, были уничтожены склады оружия, контрольно-пропускные пункты и финансовая инфраструктура террористов.

Уба также добавил, что в ходе этих операций ни один американский или нигерийский военнослужащий не погиб.

Нигерия уже длительное время сталкивается с нападениями террористических организаций Boko Haram и ISWAP, а также вооруженных банд, действующих в различных регионах страны.