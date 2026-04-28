В ходе рейдов израильских военных на Западном берегу ранен подросток, двое задержаны Рейды прошли в лагере Эль-Аруб и городе Ятта на юге Западного берега реки Иордан

В ходе рейдов израильских военных на юге оккупированного Западного берега в городе Эль-Халиль был ранен один подросток, еще два человека задержаны.

Израильские силы провели операции в лагере беженцев Эль-Аруб к северу от Эль-Халиля, а также в городе Ятта на юге.

По данным местных источников, в лагере Эль-Аруб военнослужащие открыли огонь по палестинцам, которые пытались оказать сопротивление.

В результате был ранен подросток.

Согласно информации палестинского агентства WAFA, израильские военные также задержали одного палестинца и его супругу в районе Эль-Мутине.

Кроме того, израильская армия вынесла решение о сносе пяти домов и одного загона для скота в деревне Бирин, расположенной к юго-востоку от Эль-Халиля.