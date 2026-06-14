«Аш-Шабаб» на протяжении многих лет совершает нападения на сомалийское правительство и подразделения международных миротворческих сил

В ходе операции против террористической организации «Аш-Шабаб» в Сомали уничтожено 14 боевиков «Аш-Шабаб» на протяжении многих лет совершает нападения на сомалийское правительство и подразделения международных миротворческих сил

Министерство обороны Сомали сообщило, что в ходе операции против террористической организации «Аш-Шабаб» уничтожены 14 боевиков.



В заявлении министерства отмечается, что подразделение специального назначения «Данаб», входящее в состав Национальной армии Сомали, провело операцию против террористической организации «Аш-Шабаб» в районе Куртунварей в провинции Нижняя Шабель.



В ходе операции были убиты 14 боевиков и уничтожен склад, на котором хранилось оружие, взрывчатка и различное снаряжение, использовавшееся организацией для планирования и проведения атак.



Появившаяся в Сомали в 2006 году организация «Аш-Шабаб» на протяжении многих лет совершает нападения на сомалийское правительство и подразделения международных миротворческих сил.



При поддержке сомалийских сил безопасности и международных партнеров с 2022 года в центральных и южных районах страны проводятся широкомасштабные операции против этой организации.