В ходе расследования выявлены экономические интересы этих группировок — от наркотрафика до шантажа бизнесменов и предпринимателей

В ходе операции против организованной преступной группировки в Италии задержаны 79 человек В ходе расследования выявлены экономические интересы этих группировок — от наркотрафика до шантажа бизнесменов и предпринимателей

В ходе операции против организованной преступной группировки в городе Реджо-ди-Калабрия на юге Италии задержаны 79 человек.



Согласно сообщению итальянского агентства ANSA, в рамках расследования, проводимого отделом по борьбе с мафией прокуратуры Реджо-ди-Калабрии, правоохранительными органами были задержаны 79 человек, которым предъявлены обвинения в создании организованной преступной группировки мафиозного типа, контрабанде наркотиков, шантаже, грабеже, а также незаконном хранении и перевозке оружия.



Операция была направлена против подчиненных группировок организованной преступной группировки «Ндрангета», действующей в Реджо-ди-Калабрии и окрестностях.



В ходе расследования выявлены экономические интересы этих группировок — от наркотрафика до шантажа бизнесменов и предпринимателей.



Премьер-министр Джорджа Мелони в своем сообщении в социальной сети американской компании X заявила: «В ходе крупной операции, проведенной силами безопасности в составе более 500 человек, задержаны 79 человек, что нанесло серьезный удар по «Ндрангете». Государство не отступит. Борьба с мафией останется главным приоритетом для правительства».