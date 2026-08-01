В Северном Вазиристане и Белуджистане продолжаются операции по зачистке территории

В ходе антитеррористических операций ВС Пакистана нейтрализованы 12 боевиков В Северном Вазиристане и Белуджистане продолжаются операции по зачистке территории

Майор пакистанской армии погиб, возглавляя отряд во время антитеррористической операции на северо-западе страны. Как сообщили в субботу, 1 августа военные, силы безопасности уничтожили 12 боевиков в ходе отдельных операций, проведенных на основе разведывательных данных в Северном Вазиристане и Белуджистане.

По данным пресс-службы вооруженных сил Inter-Services Public Relations (ISPR), 34-летний майор Хафиз Ихсан Элахи погиб в ходе перестрелки в районе Размак в Северном Вазиристане, где, по заявлению сил безопасности, были уничтожены пять боевиков.

На месте операции были изъяты оружие и боеприпасы.

В ходе отдельной операции, проведённой ночью в районе Нушки в провинции Белуджистан, силы безопасности, по их словам, уничтожили семерых боевиков, в том числе предполагаемого террориста-смертника, а также ликвидировали взрывчатые вещества и боеприпасы, обнаруженные в укрытии.

В обоих районах продолжаются последующие операции по зачистке территории.

Пакистанский институт по изучению конфликтов и безопасности (PICSS) — аналитический центр, базирующийся в Исламабаде, — сообщил, что июль стал самым кровавым месяцем 2026 года: по всей стране погибло не менее 606 человек на фоне резкого роста числа нападений боевиков и активизации контртеррористических операций.

По данным PICSS, среди погибших в течение месяца было 401 боевик и 112 сотрудников сил безопасности, что стало самым высоким показателем ежемесячных потерь среди боевиков за более чем десятилетие.

Для сил безопасности июль стал месяцем с наибольшим числом погибших с января 2023 года и вторым по величине показателем за более чем десятилетие.

В январе 2023 года погибли 114 сотрудников сил безопасности, в том числе около 102 — в результате теракта-самоубийства в полицейском казарменном городке в Пешаваре.