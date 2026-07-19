По данным начальника Харьковской ОВО, трое из пострадавших — в тяжелом состоянии

В Харьковской области Украины сообщили о трех погибших и 16 пострадавших в результате атаки По данным начальника Харьковской ОВО, трое из пострадавших — в тяжелом состоянии

В результате атаки на пригород Харькова в Украине, по предварительной информации, три человека погибли, еще 16 - пострадали.



Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов в Telegram-канале в воскресенье, 19 июля.

«Враг атаковал пригород Харькова . По предварительной информации, в результате вражеских прилетов три человека погибли, еще 13 – пострадали», - говорится в сообщении.



По его словам, на данный момент в больницы доставлены 9 пострадавших, трое из них — в тяжелом состоянии. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.

Синегубов добавил, что все экстренные службы работают в усиленном режиме.



- Воздушные силы Украины сообщили ранее о массированном ударе

Ранее Воздушные силы Украины сообщили, что в ночь на 19 июля по территории страны выпущено 41 ракета и 125 БПЛА. Силам ПВО удалось сбить большинство целей, в том числе почти всю баллистику.

«В ночь на 19 июля (с 18:00 18 июля) противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования различных типов. Основное направление удара – Киев», - следует из публикации в Telegram-канале.

Сообщается, что всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 166 средств воздушного нападения – 41 ракета и 125 БПЛА различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 силами ПВО сбито/подавлено 126 целей – 18 ракет и 108 беспилотников различных типов. По состоянию на 08:30 зафиксировано попадание 23 ракет и 10 ударных БПЛА по 20 локациям, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 18 локациях, следует из сообщения.

