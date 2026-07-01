На территории контейнерного терминала АО «Петролеспорт» морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» в грузовом контейнере, прибывшем из Эквадора, обнаружено и изъято не менее 500 кг наркотического вещества, - ФСБ

В ФСБ сообщили о пресечении канала поставок кокаина из Эквадора в Россию На территории контейнерного терминала АО «Петролеспорт» морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» в грузовом контейнере, прибывшем из Эквадора, обнаружено и изъято не менее 500 кг наркотического вещества, - ФСБ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила о заключении под стражу россиянина, причастного к ввозу в страну 500 кг кокаина из Эквадора в тушах тунца.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, причастного к организации международного контрабандного канала поставок особо крупных партий кокаина из Латинской Америки посредством морских грузоперевозок с целью незаконного сбыта», - следует из публикации.

В ведомстве отметили, что «в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории контейнерного терминала АО «Петролеспорт» морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» в грузовом контейнере, прибывшем из Эквадора, обнаружено и изъято не менее 500 кг наркотического вещества, сокрытого в легально ввозимых мороженных непотрошеных тушах тунца».

«По месту проживания задержанного обнаружены и изъяты цифровые носители с криптокошельками, содержащими электронные средства платежей на сумму, эквивалентную 613 тыс. долларов США, 13 премиальных наручных часов общей стоимостью свыше 1,3 млн долларов США и 5 элитных автомобилей оценочной стоимостью не менее 130 млн рублей», - говорится в сообщении.

«По данному факту следственной службой УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере) УК России», - сообщили в ФСБ.