В ФСБ РФ заявили о попытке иностранных спецслужб внедрить вредоносное ПО в устройства российских чиновников

В ФСБ РФ сообщили о вскрытии «широкомасштабной акции» по внедрению вредоносного программного обеспечения (ПО) в мобильные устройства высокопоставленных российских чиновников. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ вскрыта и задокументирована широкомасштабная акция иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных средствах коммуникации высокопоставленных российских служащих вредоносного программного обеспечения, направленного на получение чувствительной информации», — говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что речь идет о ПО, используемом «для снятия имеющихся данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного акустического и видеоконтроля обстановки вблизи электронных устройств».

«С использованием технических возможностей крупных международных IT-корпораций посредством использования средств мобильной связи представителями иностранных спецслужб осуществлялось скрытое несанкционированное снятие различного рода информации с устройств объектов кибератаки», - отметили в ФСБ.



Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) УК РФ.

В ФСБ предупредили, что спецслужбы иностранных государств в проводимой ими деструктивной деятельности применяют современные информационные технологии, в том числе с использованием мобильных средств связи. «Обсуждение конфиденциальной информации по ним и вблизи них недопустимо, так как содержание ваших переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь наступление необратимых последствий», - подчеркнули в ФСБ.

В декабре 2025 года представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы, «тем более вражеские», выполняют свою работу, и это, в свою очередь, «диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными».