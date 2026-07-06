В Улан-Баторе обсуждают меры по усилению национальных систем биобезопасности Столица Монголии принимает международный семинар по вопросам укрепления национальных систем биобезопасности

В столице Монголии в понедельник, 6 июля проходит международный семинар и встречи по проекту «Поддержка безопасного использования биотехнологий в рамках международного сотрудничества для укрепления национальной системы биологической безопасности в Азиатском регионе».

Как сообщило МОНЦАМЭ, мероприятие, организаторами которого выступают Министерство окружающей среды и изменения климата, Программа ООН по окружающей среде (UNEP), Глобальный экологический фонд (GEF) и Институт содействия сотрудничеству в области биобезопасности в Азии (KIPABiC) Республики Корея, продлится до 10 июля.

Монголия присоединилась к Картахенскому протоколу по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии в 2002 году. С тех пор в стране поэтапно реализуются меры, направленные на развитие национальной системы безопасности, совершенствование нормативно-правовой базы, а также укрепление кадрового и технического потенциала в данной области.

В мероприятиях принимают участие представители Монголии, Бангладеш, Индия и Филиппины, а также эксперты международных организаций и участники в реализации проектов в области биобезопасности.

В рамках проекта стороны будут сотрудничать в целях укрепления национальных систем биобезопасности указанных стран, совершенствования государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере обращения с генетически модифицированными организмами, а также развития потенциала в сфере оценки рисков, мониторинга и лабораторного обеспечения.

В ходе встречи участники обсуждают текущее состояние национальных систем биобезопасности, существующие вызовы, вопросы оценки и управления рисками, совершенствования нормативно-правовой базы, укрепления межведомственного взаимодействия, а также развития лабораторного и кадрового потенциала. Участники обменяются опытом и лучшими практиками своих стран.

Отдельное внимание уделяется развитию информационной платформы Biosafety Clearing-House (BCH), предназначенной для обмена информацией в области биобезопасности, а также перспективам расширения регионального сотрудничества.