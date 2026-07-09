В Улан-Баторе в рамках Наадам-2026 проходят традиционные соревнования по стрельбе из лука Победителей состязаний с участием 850 лучников объявят в воскресенье

В Улан-Баторе, столице Монголии в рамках Национального праздника Наадам-2026 начались традиционные соревнования по стрельбе из лука.

Как сообщило МОНЦАМЭ в четверг, 9 июля, в состязаниях принимают участие 850 лучников.

Победители будут объявлены в воскресенье, 12 июля. Сегодня проходят соревнования по стрельбе из лука по 60 мишеням (хана харваа).

Хана харваа — это базовый вид традиционной стрельбы из лука, при котором мишени размещаются на вертикальной доске или перед стеной, а стрельба ведtтся с дальнего расстояния.

Традиционная монгольская стрельба из лука - это не только спортивное состязание, но и культурное наследие с многовековой историей. Она является важной частью национальной культуры, развивающей выносливость, концентрацию, чувство единства и уважение к традициям.

С каждым годом растет число детей и молодежи, занимающихся этим видом спорта, что имеет большое значение для сохранения и дальнейшего развития национального наследия.

Наадам — главный национальный праздник и фестиваль ⁠Монголии, проходящий ежегодно с 11 по 13 июля. В переводе с монгольского слово означает «игры» или «празднество». В его основе лежат три традиционных мужских состязания кочевников: национальная борьба, скачки на лошадях и стрельба из лука.