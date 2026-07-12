В целом в период с 6 по 13 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 90 единиц "теневого флота" РФ, говорится в сообщении СБС ВС Украины

В Украине сообщили о поражении 14 судов РФ в акваториях Азовского и Черного морей В целом в период с 6 по 13 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 90 единиц "теневого флота" РФ, говорится в сообщении СБС ВС Украины

Вооруженные силы Украины сообщили о поражении 14 судов России в акваториях Азовского и Черного морей.

"Операторы Сил беспилотных систем продолжают системно поражать подсанкционные суда, которые обеспечивают логистику и поддержку военного потенциала России. В ночь на 12 июля: ⁠операторы 9-го батальона "Кайрос" 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра", 1-го отдельного центра и 412-й бригады Nemesis поразили 10 танкеров в акватории Азовского моря. ⁠Операторы 1-го отдельного центра поразили паром в акватории Азовского моря. ⁠Операторы 413-го отдельного полка "Рейд" поразили три парома в районе г. Керчь, АР Крым", – говорится в сообщении в Телеграме Сил беспилотных систем ВС Украины.

В ведомстве отметили, что в целом в период с 6 по 13 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 90 единиц "теневого флота" РФ.

"Поражение танкеров и паромов, обеспечивающих функционирование теневого флота России, затрудняет использование этих судов для обхода международных санкций и постепенно снижает способность России поддерживать свою военную экономику и логистическое обеспечение вооруженных сил", - говорится в сообщении.