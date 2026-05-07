В Украине сообщили о подавлении 97 ударных БПЛА

Elmira Ekberova
07 Май 2026•Обновить: 07 Май 2026
Воздушные силы ВС Украины сообщили об атаке территорий 102 ударных БПЛА, из которых 97 были сбиты или подавлены силами ПВО.
"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере и востоке страны", – говорится в сообщении в Телеграм.
В сообщении отмечается, что зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
По информации местных властей Украины, за прошедшие сутки в результате обстрелов погибли не менее 2 человек, еще как минимум 36 получили ранения.
В Харьковской области, как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, под ударом оказались Харьков и 15 населенных пунктов. «В г. Харьков пострадали женщины 48 и 52 лет, мужчины 49 и 56 лет; в с. Писаревка Золочевской громады получили ранения мужчины 49 и 25 лет и 48-летняя женщина; в пос. Слатино Дергачевской громады пострадала 53-летняя женщина», - написал он в Телеграме.
В Днепропетровской области, по словам главы ОВА Александра Ганжи, четыре человека получили ранения. «Почти 30 раз враг атаковал пять районов области артиллерией и беспилотниками. Он добавил, что в Днепре повреждены жилые дома, гаражи и автомобили, пострадали два человека. Также зафиксированы раненые в Никопольском, Каменском и других районах области», - отметил он.
В Запорожской области, как сообщил глава ОВА Иван Федоров, «всего в течение суток оккупанты нанесли 797 ударов по 50 населенным пунктам Запорожской области. Два человека погибли, еще 12 ранены в результате вражеских атак на Запорожье, Запорожский и Пологовский районы».
По его словам, зафиксированы сотни атак беспилотников и десятки артиллерийских ударов, а также повреждения жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.