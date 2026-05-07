По информации местных властей Украины, за прошедшие сутки, по предварительным данным, в результате обстрелов погибли не менее 2 человек, еще как минимум 36 получили ранения

В Украине сообщили о подавлении 97 ударных БПЛА По информации местных властей Украины, за прошедшие сутки, по предварительным данным, в результате обстрелов погибли не менее 2 человек, еще как минимум 36 получили ранения

Воздушные силы ВС Украины сообщили об атаке территорий 102 ударных БПЛА, из которых 97 были сбиты или подавлены силами ПВО.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере и востоке страны", – говорится в сообщении в Телеграм.

В сообщении отмечается, что зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

По информации местных властей Украины, за прошедшие сутки в результате обстрелов погибли не менее 2 человек, еще как минимум 36 получили ранения.

В Харьковской области, как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, под ударом оказались Харьков и 15 населенных пунктов. «В г. Харьков пострадали женщины 48 и 52 лет, мужчины 49 и 56 лет; в с. Писаревка Золочевской громады получили ранения мужчины 49 и 25 лет и 48-летняя женщина; в пос. Слатино Дергачевской громады пострадала 53-летняя женщина», - написал он в Телеграме.

В Днепропетровской области, по словам главы ОВА Александра Ганжи, четыре человека получили ранения. «Почти 30 раз враг атаковал пять районов области артиллерией и беспилотниками. Он добавил, что в Днепре повреждены жилые дома, гаражи и автомобили, пострадали два человека. Также зафиксированы раненые в Никопольском, Каменском и других районах области», - отметил он.

В Запорожской области, как сообщил глава ОВА Иван Федоров, «всего в течение суток оккупанты нанесли 797 ударов по 50 населенным пунктам Запорожской области. Два человека погибли, еще 12 ранены в результате вражеских атак на Запорожье, Запорожский и Пологовский районы».

По его словам, зафиксированы сотни атак беспилотников и десятки артиллерийских ударов, а также повреждения жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.