Зафиксировано попадание 20 ударных беспилотников на 15 локациях, отметили в Воздушных силах ВС Украины

В Украине сообщили о подавлении 269 БПЛА Зафиксировано попадание 20 ударных беспилотников на 15 локациях, отметили в Воздушных силах ВС Украины

Воздушные силы ВС Украины сообщили об атаке территорий 294 БПЛА, из которых 269 были сбиты или подавлены силами ПВО.

"о предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 269 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге, в центре и на востоке страны", – говорится в сообщении в Телеграме.

В сообщении отмечается, что зафиксировано попадание 20 ударных беспилотников на 15 локациях и падение сбитых на девяти.

В результате российских атак в Украине за сутки погибли 2 человека, еще 28 получили ранения, сообщают местные власти.

В Харькове нанесен удар дроном "Молния" по Киевскому району города. Зафиксировано попадание в гаражный кооператив, пострадали три человека, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

В Херсонской области в результате обстрелов погиб один человек и 23 получили ранения, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его словам, удары пришлись по десяткам населенных пунктов региона, повреждены жилые дома, инфраструктура, транспорт.

В Херсоне утром дроном атакован микроавтобус в Центральном районе города, пострадал 60-летний водитель, сообщила пресс-служба Херсонской ОВА. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В Днепропетровской области пострадал один человек, сообщил начальник ОВА Александр Ганжа. В Никопольском районе загорелись десятки транспортных средств, повреждены дома и инфраструктура.

В Одесской области атакован юг региона, пострадала жилая и портовая инфраструктура, сообщил глава ОВА Олег Кипер. Один из дронов попал в жилой дом, повреждены квартиры и первые этажи здания.