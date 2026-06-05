Зафиксировано попадание 16 ударных беспилотников на 13 локациях, отметили в Воздушных силах ВС Украины

В Украине сообщили о подавлении 198 БПЛА Зафиксировано попадание 16 ударных беспилотников на 13 локациях, отметили в Воздушных силах ВС Украины

Воздушные силы ВС Украины сообщили об атаке территорий 216 БПЛА, из которых 198 были сбиты или подавлены силами ПВО.

"По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 198 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", – говорится в сообщении в Телеграме.

В сообщении отмечается, что зафиксировано попадание 16 ударных беспилотников на 13 локациях и падение сбитых на 12 локациях.