В Украине сообщили о подавлении 198 БПЛА

Elmira Ekberova
05 Июня 2026•Обновить: 05 Июня 2026
Воздушные силы ВС Украины сообщили об атаке территорий 216 БПЛА, из которых 198 были сбиты или подавлены силами ПВО.
"По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 198 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", – говорится в сообщении в Телеграме.
В сообщении отмечается, что зафиксировано попадание 16 ударных беспилотников на 13 локациях и падение сбитых на 12 локациях.