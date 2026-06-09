В результате массированных атак по Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областям, по предварительным данным, погибли пять человек, более 60 получили ранения

В Украине сообщили о подавлении 146 БПЛА над своей территорией В результате массированных атак по Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областям, по предварительным данным, погибли пять человек, более 60 получили ранения

Воздушные силы ВС Украины сообщили об атаке территорий 166 БПЛА, из которых 146 были сбиты или подавлены силами ПВО.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 146 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов", – говорится в сообщении в Телеграме.

В сообщении отмечается, что зафиксировано попадание двух управляемых авиационных ракет и 17 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

В результате массированных атак по Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областям, по предварительным данным, погибли пять человек, более 60 получили ранения.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, в результате ракетного удара по Чугуеву погибли двое мужчин и 22-летняя беременная женщина, еще шесть человек пострадали. Кроме того, в ходе массированной атаки беспилотников на Харьков ранения получили 16 человек, включая троих детей и беременную женщину, отмечается в сообщении областной прокуратуры в Телеграме.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что за сутки российские войска нанесли 884 удара по 46 населенным пунктам области. По его словам, в результате атак по Запорожью и Запорожскому району погибли два человека, еще 38 получили ранения.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что российские войска почти 20 раз атаковали область беспилотниками. По его данным, пострадали три человека, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.