Также сообщается о пострадавших

В Украине сообщили о погибших при ударах по Запорожью Также сообщается о пострадавших

Два человека погибли и 15 получили ранения в результате удара ВС РФ по городу Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, в ходе атаки было сброшено семь управляемых авиабомб.

По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате атаки повреждены административное здание, два жилых дома и более 12 автомобилей. Также пострадали складские помещения и объект инфраструктуры.