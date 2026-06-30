В Украине сообщили о погибших при ударах по Запорожью

Abdulrahman Yusupov
30 Июня 2026•Обновить: 30 Июня 2026
Два человека погибли и 15 получили ранения в результате удара ВС РФ по городу Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По его словам, в ходе атаки было сброшено семь управляемых авиабомб.
По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате атаки повреждены административное здание, два жилых дома и более 12 автомобилей. Также пострадали складские помещения и объект инфраструктуры.