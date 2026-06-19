В Украине сообщили о погибших и раненых при ночных атаках Воздушные силы ВСУ заявили об перехвате 79 беспилотников

В ночь на пятницу, 19 июня, ВС РФ запустили в сторону Украины 90 беспилотников, из них 79 были сбиты или подавлены средствами РЭБ. Об этом говорится в утренней сводке Воздушных силы ВСУ.

Согласно заявлению, девять беспилотников попали в цель в восьми локациях, также в восьми местах на землю упали обломки сбитых дронов.

О ночных и утренних атаках сообщают власти в Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях страны. По данным украинской стороны, также дроны атаковали суда в акватории Черного моря.

Херсонская областная военная администрация сообщила об атаке российского беспилотника в Корабельном районе Херсона около 07:30 пятницы по местному времени. Известно как минимум о четырех пострадавших.

Ранним утром пятницы нанесен удар по Павлограду в Днепропетровской области, в результате атаки есть погиший и раненый. Об этом сообщил в телеграме начальник областной военной администрации Александр Ганжа.

ВС РФ нанесли удар управляемыми авиабомбами по Холодногорскому району Харькова около половины четвертого утра пятницы по местному времени. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и областная администрация. Как сообщается, ранения получили девять человек.

В Сумской области в результате атаки два человека погибли и еще двое получили ранения, сообщила Национальная полиция Украины.

Поздно вечером в четверг российский беспилотник атаковал АЗС в Запорожской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

«Атаковали автозаправочную станцию с помощью беспилотника. Возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал чиновник в Телеграме.