В Украине сообщили о погибшем и пострадавших при атаках на Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области Как сообщается, удары нанесены в течение минувших суток

В результате ударов ВС РФ по Херсонской, Харьковской и Запорожской областям Украины за последние сутки один человек погиб, еще 27 получили ранения. Об этом сообщают украиснкие СМИ со ссылкой на местные СМИ.

По словам главы областной военной администрации Херсонсокой области Александра Прокудина, в результате обстрелов в регионе пострадали 12 человек.

В Харьковской области нанесены удары ракетами и беспилотниками по Харькову и еще 16 населенным пунктам. Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, в результате атак один человек погиб, восемь получили ранения.



Кроме того, за минувшие сутки нанесено более 1 050 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области.

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате атак пострадали семь человек.