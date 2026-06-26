Власти заявили о запуске 7 баллистических ракет и почти 200 БПЛА по территории страны

В Украине сообщили о массированной ракетно-дроновой атаке Власти заявили о запуске 7 баллистических ракет и почти 200 БПЛА по территории страны

ВС РФ в ночь на пятницу атаковали территорию Украины семью баллистическими ракетами «Искандер-М» и 189 беспилотниками. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Согласно заявлению, к 09:00 по местному времени «сбито/подавлено» 177 целей — три ракеты и 174 дрона, «зафиксировано попадание» четырех ракет и 11 БПЛА, а также падение обломков. Атака продолжается, предупредили украинские военные.

Ранее власти в Полтавской области сообщили об ударе по Кременчугу, где было «зафиксировано попадание ракет и БПЛА по промышленным объектам».

По словам украинских военных, российские войска выпустили баллистические ракеты из Брянской и Курской областей РФ по Киевской и Полтавской областям. Согласно сообщению, дроны запускали из направлений российских городов Курск, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск.

В Харьковской области дрон попал в многоквартирный дом, есть погибший, сообщили СМИ местные власти.