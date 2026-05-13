По данным местных властей, есть жертвы и пострадавшие

В Украине сообщили о массированной атаке на запад страны По данным местных властей, есть жертвы и пострадавшие

ВС РФ осуществляют массированную атаку беспилотниками на западные области Украины, сообщают в соцсетях местные власти.

Согласно информации, уже известно о первых жертвах и попаданиях.

В Ривненской области БПЛА ОВА сообщили о двух погибших и четырех раненых при атаке БПЛА. Позже заявили еще об одном погибшем.

Как сообщается, под массированной атакой оказался Луцк. По информации в соцсетях секретаря Луцкого горсовета Екатерины Шкледы, зафиксированы взрывы в центре города. Она добавила, что информация о повреждениях зданий и пострадавших уточняется.

Также в Воздушных силах Украины сообщали о движении беспилотников в направлении Ковеля.

Кроме того, под атакой БПЛА находятся Закарпатская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская области.

В Жовкве Львовской области зафиксирован прилет в объект критической инфраструктуры, сообщил мэр города Олег Вольский. Город остался без света.

Как отметила глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная, в воздушном пространстве области находилось 80 БПЛА противника.

"Это была одна из самых масштабных воздушных атак за последнее время", – констатировала она.

В Хмельницкой области в результате атаки беспилотников пострадали три человека.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что сегодняшняя атака – это целенаправленный удар по западу Украины.