В Украине сообщили о массированной атаке на запад страны

Abdulrahman Yusupov, Ekip
13 Май 2026•Обновить: 13 Май 2026
ВС РФ осуществляют массированную атаку беспилотниками на западные области Украины, сообщают в соцсетях местные власти.
Согласно информации, уже известно о первых жертвах и попаданиях.
В Ривненской области БПЛА ОВА сообщили о двух погибших и четырех раненых при атаке БПЛА. Позже заявили еще об одном погибшем.
Как сообщается, под массированной атакой оказался Луцк. По информации в соцсетях секретаря Луцкого горсовета Екатерины Шкледы, зафиксированы взрывы в центре города. Она добавила, что информация о повреждениях зданий и пострадавших уточняется.
Также в Воздушных силах Украины сообщали о движении беспилотников в направлении Ковеля.
Кроме того, под атакой БПЛА находятся Закарпатская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская области.
В Жовкве Львовской области зафиксирован прилет в объект критической инфраструктуры, сообщил мэр города Олег Вольский. Город остался без света.
Как отметила глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная, в воздушном пространстве области находилось 80 БПЛА противника.
"Это была одна из самых масштабных воздушных атак за последнее время", – констатировала она.
В Хмельницкой области в результате атаки беспилотников пострадали три человека.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что сегодняшняя атака – это целенаправленный удар по западу Украины.