В Украине сообщили о жертвах при ударах по Одессе, Херсону и Харькову Также сообщается о пострадавших

В результате удара баллистической ракетой, нанесенного ВС РФ по Одесской области, 2 человека погибли, 15 получили ранения. Об этом сообщает в соцсетях областная военная администрация.

Как сообщают местные власти, число раненых в результате удара по маршрутному автобусу в Херсоне достигло 9 человек, один из них скончался. Также во время очередной атаки на город были ранены еще 2 человека.

Мэр Харькова сообщил, что в результате попадания снаряда в жилой дом пострадали 6 человек.