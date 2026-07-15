В Украине сообщили о жертвах при ударах по Одессе и Сумам Также сообщается о пострадавших

ВС РФ в ночь на 15 июля запустили по территории Украины две управляемые ракеты Х-59/69 и 122 беспилотника, из них украинские военные сбили 101 дрон. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Утром 15 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе, поврежден многоэтажный жилой дом, сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер. По словам главы городской военной администрации Сергея Лысака, погибли три человека, еще трое получили ранения.

Российские войска нанесли удар по Сумской общине шестью управляемыми авиабомбами. По словам главы ОВА Олега Григорова, один из снарядов упал на недалеко от медицинских учреждений, остальные попали по объектам инфраструктуры. Погибли три человека, еще 17 ранены.