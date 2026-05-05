В Украине сообщили о жертвах при ударах по Запорожью и Донецку Также сообщается о пострадавших

Российские войска нанесли авиаудар по Запорожью, в результате чего уже известно о 12 погибших. Об этом сообщил в соцсетях глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Как сообщили в ГСЧС Украины, в результате обстрела загорелись СТО с более чем 10 автомобилями, а также поддоны на территории частного предприятия.

По данным ведомства, спасатели ликвидировали все очаги пожаров в местах попаданий.

Согласно сообщению, аварийно-спасательные работы продолжаются.

На данный момент известно о 37 человек, получивших ранения в результате удара.

"Люди продолжают обращаться к врачам. Каждому оказывается помощь", - отметил глава Запорожской областной государственной администрации.

ВС Рссиио 5 мая ударили авиабомбами по центру Краматорска в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, в результате обстрела пять человек погибли, еще 12 пострадали.

Филашкин отметил, что на центр Краматорска около 17:00 по местному времени сбросили три фугасных авиабомбы. Повреждены несколько многоэтажных жилых домов, административные здания и машины.

«Ударили прямо по центру города, по людям», — написал в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.