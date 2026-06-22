В Украине сообщили о жертвах и пострадавших при ракетно-дроновых атаках

Abdulrahman Yusupov
22 Июня 2026•Обновить: 22 Июня 2026
Украинские власти сообщили о погибших и раненых в результате массированных ночных атак беспилотников и ракетных обстрелов в разных регионах страны.
Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что в результате удара беспилотника в Зноб-Новгородской общине погибли три человека и еще трое пострадали.
Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате удара баллистической ракетой «Искандер» по территории сельскохозяйственного предприятия в Одесском районе погиб один человек и еще трое получили ранения. Согласно заявлению, на объекте возник пожар.
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что из-за почти 20 атак с использованием беспилотников и артиллерии по четырем районам области два человека получили ранения.
В Запорожье в результате налетов беспилотников погиб один человек и четыре получили ранения, сообщил глава ОВА Иван Федоров.
По словам руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, в результате ударов по критической и социальной инфраструктуре, а также жилым кварталам погиб один человек и еще один получил ранения.