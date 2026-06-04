В Украине сообщили о жертвах и пострадавших при ночной атаке Вооруженные силы РФ атаковали Харьковскую и Херсонскую области Украины, сообщили местные власти

Вооруженные силы России атаковали Харьковскую и Херсонскую области Украины, в результате чего за минувшие сутки погибли девять человек, еще 47 получили ранения. Об этом сообщили главы областных военных администраций (ОВА).

По словам начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки российские войска нанесли удары ракетами, управляемыми авиабомбами и беспилотниками различных типов по Харькову и 17 населенным пунктам области. В результате атак погибли три человека, еще 21 получил ранения.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские войска также обстреляли населенные пункты Херсонской области.

«Из-за российской атаки 6 человек погибли, еще 26 получили ранения, среди пострадавших - один ребенок», - написал он в Telegram.

В ночь на 4 июня российские военные атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, 293 ударными БПЛА и дронами-имитаторами, говорится в ежедневной сводке Воздушных сил Украины.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 24 ударных дронов на 11 локациях, а также падение обломков на 12 локациях, говорится в сводке.

В четверг, 4 июня, армия России нанесла удар беспилотниками по Харькову. «Прилет» произошел в многоэтажку. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

«Попадание в многоэтажку — на месте пожар. Относительно пострадавших — пока информация не поступала», — подчеркнул чиновник.

По уточненной информации, БПЛА попал в крышу многоквартирного дома. Подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям локализовали возгорание.