В Украине сообщили о гибели 6 и ранении 47 человек в результате обстрелов за сутки Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что на протяжении всей ночи территории страны подверглись атакам с применением 108 беспилотников и 3 ракет

Воздушные силы ВС Украины сообщили об атаке территорий 108 ударных БПЛА, из которых 89 были сбиты или подавлены силами ПВО.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов "Пародия" на севере и востоке страны", – говорится в сообщении в Телеграм.

В сообщении отмечается, что зафиксировано попадание баллистических ракет и 9 ударных БПЛА на восьми локациях.

По информации местных властей Украины, за прошедшие сутки в результате обстрелов погибли по меньшей мере 6 человек, еще около 47 получили ранения.

В Сумской области, как сообщил глава ОВА Олег Григоров, российские войска атаковали гражданский автомобиль дроном: «Сегодня утром российские войска прицельно атаковали гражданский автомобиль на территории Стецковского старостата Сумской громады. К сожалению, в результате удара вражеского дрона погибла пассажирка». Водитель получил ранения и был госпитализирован.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о 17 пострадавших в Харькове и населенных пунктах области. «В г. Харьков пострадали 55-летняя женщина и 41-летний мужчина; в пос. Малая Даниловка пострадали женщины 82, 63, 77, 52, 70, 68 лет, мужчины 70, 66, 77, 70 лет, 14-летняя девушка и 16-летний парень; в с. Лесное Малоданиловской громады получили ранения 49- и 73-летние женщины; в пос. Старый Салтов пострадал 51-летний мужчина», - написал он в Телеграме.

В Херсонской области, по словам главы ОВА Александра Прокудина, «из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 10 – получили ранения».

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил о последствиях атаки на Днепр. «Из-за атаки на Днепр повреждены предприятия. Четыре человека погибли. Еще 19 получили ранения. Четверо мужчин 23, 33, 44 и 52 лет в больнице в тяжелом состоянии», - отметил он.

Отдельно в Новобаварском районе Харькова зафиксирован удар, в результате которого пострадали два человека. «Пострадала 48-летняя женщина, у которой была диагностирована острая реакция на стресс», – отметил Синегубов, добавив: «Еще один человек обратился за помощью к врачам после обстрела в Новобаварском районе».

Между тем, глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате вчерашней атаки на Запорожье количество погибших возросло до 12, пострадавших - до 43 человек.



- Глава МИД Украины сообщил о нарушении режима прекращения огня



Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что "Россия нарушила прекращение огня, инициированное Украиной в полночь между 5 и 6 мая".



"Российские атаки с применением 108 беспилотников и 3 ракет продолжались на протяжении всей ночи, включая утренние удары по Харькову и Запорожью. Москва в очередной раз проигнорировала реалистичный и справедливый призыв к прекращению боевых действий, поддержанный другими государствами и международными организациями", - написал Сибига в соцсети американской компании Х.

По словам главы МИД, "(президента РФ Владимира) Путина волнуют только военные парады, а не человеческие жизни".

"Такая позиция требует усиленного давления на российский режим, включая новые раунды санкций, изоляцию, привлечение к ответственности за российские преступления и расширение поддержки Украины во всех сферах", - написал Сибига.