В Украине сообщили о гибели 4 и ранении 58 человек при атаке на Киев Мэр украинской столицы сообщил, что среди пострадавших двое детей

В результате массированной атаки украинской столицы Киев в ночь на 2 июня погибли 4 человека, еще 58 пострадали.



Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

«58 пострадавших в столице. Из них 40 человек медики госпитализировали, в том числе двоих детей», — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне предупреждал о вероятности нового крупного удара.



«У нас есть информация от разведки о подготовке Россией нового массированного удара. Пожалуйста, реагируйте на сигналы воздушной тревоги и берегите жизнь. Наши службы оперативно подготовлены, Воздушные силы и другие защитники неба будут работать круглосуточно, как и всегда. Тематика ПВО, необходимость и дальше помогать Украине в защите неба — это наш ключевой приоритет», - заявил 29 мая Зеленский.

