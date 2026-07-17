Правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны и Андрея Сибига - временно исполняющим обязанности министра иностранных дел, - Сергей Корецкий

В Украине назначили исполняющих обязанности глав Минобороны и МИД Правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны и Андрея Сибига - временно исполняющим обязанности министра иностранных дел, - Сергей Корецкий

Кабинет министров Украины 17 июля назначил временно исполняющих обязанности министров обороны и иностранных дел. Об этом говорится в сообщении премьер-министра Сергея Корецкого, опубликованном в соцсетях.

«По согласованию с президентом Владимиром Зеленским правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны и Андрея Сибига - временно исполняющим обязанности министра иностранных дел. Важно поддерживать непрерывность работы в области обороны и внешней политики», - говорится в сообщении.

Украинский премьер также сообщил о реорганизации структуры министерств в соответствии с решениями парламента.

«Мы восстанавливаем Минагрополитики, создаем отдельное Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц. Разграничивали направления экономики и окружающей среды и восстановления, а также инфраструктуры и транспорта», - отметил он.

Ранее, 16 июля Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким.