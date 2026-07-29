Украинский Генштаб сообщил о серии ударов по объектам, которые, по его данным, используются "для обеспечения военного потенциала российских войск"

В Украине заявили о поражении Рязанского НПЗ, базы катеров Черноморского флота РФ и других объектов российских войск Украинский Генштаб сообщил о серии ударов по объектам, которые, по его данным, используются "для обеспечения военного потенциала российских войск"

ВС Украины в ночь на 29 июля нанесли удары по ряду объектов на территории России и "на оккупированных территориях", включая Рязанский нефтеперерабатывающий завод, место базирования скоростных катеров Черноморского флота РФ, радиолокационную станцию и объекты военной инфраструктуры.

"Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Мощность завода составляет около 17 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин и другие нефтепродукты, которые, в частности, используются для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и вооружённых сил РФ", - говорится в заявлении Генштаба ВС Украины в Телеграме.



Также украинские военные сообщили о поражении места базирования скоростных катеров Черноморского флота России в районе Межводного в Крыму.

"Объект используется для технического обслуживания и обеспечения скоростных катеров, которые привлекаются к патрулированию, охране побережья, логистическому обеспечению и выполнению других задач в интересах российских оккупантов", - отмечается в заявлении.



Кроме того, ВСУ заявили об ударе по радиолокационной станции российских войск в районе Почепа Брянской области, месту хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в Донецке, складу материально-технических средств в Портовском и автомобильному мосту в районе Выселок Донецкой области.

