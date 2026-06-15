В Украине заявили о «повреждении Киево-Печерской лавры» при ночной атаке Власти Киева сообщили о массированном обстреле столицы

В результате массированной ночной атаки на Киев погибли четыре человека, еще 30 получили ранения. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале в понедельник, 15 июня.

Мэр Киева Виталий Кличко также заявил в своем Telegram-канале, что после атаки повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах города. По его словам, аварийно-спасательные службы работали примерно на 50 локациях.

По данным министерства иностранных дел Украины, в результате атаки загорелась кровля Успенского собора Киево-Печерской лавры - одного из крупнейших христианских святынь и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как сообщается, площадь пожара составила около 800 кв. метров, на месте продолжают работать экстренные службы.

МИД Украины призвал международное сообщество дать «немедленный ответ»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети американской компании X отреагировал на повреждение Киево-Печерской лавры.

«Мы срочно инициируем все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя немедленного и адекватного ответа на это государственное варварство», - заявил Сибига.

Глава МИД Украины обвинил Россию в ударе по одной из крупнейших святынь христианства и заявил, что президент РФ Владимир Путин «навсегда вписал свое имя в список худших варваров в истории».

Сибига также заявил, что Украина столкнулась с «российскими террористами», которые, по его словам, «уже превзошли ИГИЛ в своих преступлениях против культурного наследия».

«Только российские подонки, у которых нет ничего святого, могут намеренно повредить Киево-Печерскую лавру - уникальный объект наследия ЮНЕСКО, находящийся под особой охраной», - заявил он.

Сибига призвал международные организации и столицы к «жесткой реакции», подчеркнув, что Киеву нужны не «размытые слова, молчание или слабые шаги», а конкретные действия.

«Необходимы действия, чтобы остановить российское варварство», - заявил глава МИД Украины.