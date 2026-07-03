В СБУ заявили, что удары были нанесены в рамках объявленной президентом Украины Владимиром Зеленским «40-дневной операции влияния на РФ»

В Украине заявили о нанесении удара по аэродромам «Саки» и «Гвардейское» в Крыму В СБУ заявили, что удары были нанесены в рамках объявленной президентом Украины Владимиром Зеленским «40-дневной операции влияния на РФ»

В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили о нанесении удара с применением беспилотников по аэродромам «Саки» и «Гвардейское» в аннексированном Крыму.

«На аэродроме «Саки» поражены семь ангаров по хранению авиационной техники, в которых находились истребители и фронтовые бомбардировщики Су-30, Су-30, Су-24. По предварительной информации, уничтожены или повреждены по меньшей мере семь самолетов», - говорится в сообщении.

При этом в СБУ утверждают, что это уже второй удар по аэродрому «Саки» на текущей неделе.

«На военном аэродроме «Гвардейское» поражены два ангара, в которых хранились БПЛА «Шахед» и авиационное оборудование», - отмечается в сообщении.

В СБУ пояснили, что удары были нанесены в рамках объявленной президентом Украины Владимиром Зеленским «40-дневной операции влияния на РФ».