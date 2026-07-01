В Украине заявили об ударе по военному аэродрому в Крыму Служба безопасности Украины сообщила об ударе по военному аэродрому «Саки»

Служба безопасности Украины нанесла удар по военному аэродрому «Саки» в аннексированном Крыму. Об этом говорится в сообщении СБУ.

Согласно заявлению, целью «операции» стала инфраструктура аэродрома, в частности ангары с истребителями.

«Подтверждены пять попаданий беспилотников СБУ по ангарам, где хранилась авиационная техника», - говорится в сообщении.

Предварительно, в двух из них на момент удара размещались истребители Су-30 и Су-30СМ. Как сообщается, после атаки в ангаре с Су-30СМ возник пожар, что, как утверждают в СБУ, свидетельствует об успешном поражении цели.