В Украине заявили об атаке на судно в морском коридоре страны

ВС России в ночь на 27 апреля атаковали торговое судно RAMCO под флагом Науру, которое шло в морском коридоре Украины.

Об этом говорится в сообщении в Telegram Администрации морских портов Украины.

Согласно заявлению, нанесены удары по «портовой инфраструктуре Большой Одессы и объектам, обеспечивающим работу Украинского морского коридора».

Отмечается, что в результате обстрела поврежден энергетический объект на территории грузового терминала, возникли локальные возгорания, которые оперативно ликвидированы соответствующими службами.

Как сообщается, судно RAMCO получило незначительные повреждения, возгорание на борту ликвидировано экипажем. Предварительно, пострадавших нет.

В ночь на 27 апреля российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе, сообщил в соцсетях глава городской военной администрации Сергей Лысак.

По его данным, пострадали 13 человек.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что повреждения получила также припортовая территория.

По данным местных властей, возникли пожары и разрушения.

Армия России стала использовать для ударов по Украине новую крылатую ракету С-71К «Ковер». Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что ракета разработана российской Объединенной авиастроительной компанией под запуск с истребителя Су-57. Оснащена осколочно-фугасной авиабомбой ОФАБ-250-270 массой 250 кг, которая крепится на носу. Три топливных бака обеспечивают возможную дальность до 300 км.