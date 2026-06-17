В Украине заявили об атаках на Сумскую область и Запорожье По данным ГСЧС Украины, в нескольких районах города «повреждена гражданская инфраструктура»

В результате удара по Запорожью погиб один человек, еще 7 получили ранения. Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным ведомства, в нескольких районах города «повреждены жилые дома, автомобили и гражданская инфраструктура».

В результате атаки по Сумской области пострадали четыре человека. Согласно сообщению ГСЧС Украины, в ночь с 16 на 17 июня российские войска нанесли дронами по «объектам гражданской инфраструктуры» в Шосткинской и Тростянецкой общинах Сумской области.