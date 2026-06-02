В Украине в результате массированной атаки погибли 11, пострадали более 100 человек

В Воздушных силах ВС Украины сообщили о подавлении 642 целей, в том числе 11 баллистических ракет "Искандер-М"

В результате массированного комбинированного удара по Украине в ночь на 2 июня, по предварительным данным, погибли 11 человек, более 100 получили ранения.

В Воздушных силах ВС Украины сообщили о подавлении 642 целей, однако зафиксировано попадание 33 ракет и 33 ударных БПЛА на 38 локациях.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 642 цели – 40 ракет и 602 беспилотника различных типов: 11 баллистических ракет "Искандер-М"; 26 крылатых ракет Х-101; три крылатые ракеты "Калибр"; 602 вражеских БПЛА различных типов", – говорится в сообщении в Телеграме.

В сообщении отмечается, что всего в ночь на 2 июня, по территории Украины нанесен массированный комбинированный удар с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования различных типов.

Основным направлением удара, по данным командования, является Киев.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате удара по столице погибли 4 человека, пострадали 65, среди них трое детей. В городе повреждены жилые дома, нежилые помещения.

В Днепре число погибших возросло до 7 человек после смерти еще одного пострадавшего, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

В Харьковской области за прошедшие сутки в результате обстрелов пострадали 18 человек, включая 11-летнего ребенка, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В Полтавской области в результате попаданий БПЛА и ракет пострадал один человек, повреждены помещения частного предприятия и жилые дома, сообщил глава ОВА Виталий Дякивнич.

В Запорожской области за сутки зафиксировано 890 ударов по 44 населенным пунктам, в результате атак пострадали 3 человека, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.