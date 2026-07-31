3-й саммит Союза горнолыжных центров тюркских государств состоится в 2027 году в турецком городе Кайсери

В Узбекистане состоялся 2-й саммит Союза горнолыжных центров тюркских государств 3-й саммит Союза горнолыжных центров тюркских государств состоится в 2027 году в турецком городе Кайсери

Второй саммит Союза горнолыжных центров тюркских государств прошел в горнолыжном курорте «Амирсой», расположенном недалеко от столицы Узбекистана Ташкента.

В саммите, организованном под руководством генерального директора горного курорта «Амирсой» Рустамджана Раимджанова, приняли участие руководители и представители ведущих горнолыжных центров Азербайджана, Казахстана и Турции.

От Турции в саммите приняли участие Мехмет Джан Язджы и Тамер Гюнеш, представлявшие горнолыжный курорт Улудаг, Селим Багрыяник, представлявший горнолыжный курорт Паландокен, а также Мехмет Будак, директор по рекламе и маркетингу муниципалитета города Кайсери, представлявший горнолыжный курорт Эрджиес.

В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества в области совместных рекламных мероприятий, развития зимнего туризма, обмена опытом и совместной организации международных горнолыжных соревнований.

3-й саммит пройдет в Кайсери

По итогам встречи принято решение о том, что 3-й саммит Союза горнолыжных центров тюркских государств состоится в 2027 году году в Кайсери.

Председательство в Союзе перешло от горнолыжного туристического центра «Шахдаг» в Азербайджане к горнолыжному центру «Чымбулак» в Казахстане.

Также было принято решение о приёме горнолыжного центра «Акбулак» (Казахстан) в Союз в качестве нового члена.

В рамках мероприятия членами Союза была представлена официальная интернет-страница Союза, подготовленная на турецком, английском, русском и арабском языках под лозунгом «4 страны, один саммит».

«В прошлом сезоне мы приняли 3,5 миллиона посетителей»

Директор по рекламе и маркетингу муниципалитета города Кайсери Будак в сообщил корреспонденту «Анадолу», что горнолыжный курорт «Эрджиес», управляемый муниципалитетом города Кайсери, располагает 41 различной трассой общей протяженностью 112 километров.

По его словам, в прошлом сезоне они приняли 3,5 миллиона посетителей. На 2-м саммите Союза горнолыжных курортов тюркских государств были рассмотрены вопросы сотрудничества с горнолыжными курортами стран-членов и обмена опытом.

А также решено провести 3-й саммит Союза в следующем году в Кайсери. Будак напомнил, что в рамках объявления Кайсери «Культурной столицей тюркского мира» Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в 2027 году город также станет местом проведения различных мероприятий.

Выразив удовлетворение тем, что следующий саммит Союза пройдет в Кайсери, Будак выразил уверенность, что это внесет значительный вклад в международную популяризацию как горнолыжного курорта Эрджиес, так и самого города Кайсери.

Первый саммит Союза состоялся в июле 2025 года в горнолыжном курорте Шахдаг в Азербайджане.