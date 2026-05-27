В Узбекистане состоялась праздничная молитва по случаю Курбан-байрама Президент Шавкат Мирзиёев поздравил мусульман страны и заявил о значении праздника для укрепления мира, милосердия и солидарности

В столице Узбекистана Ташкенте, а также в других регионах страны, состоялись праздничные молитвы по случаю Курбан-байрама.

В Ташкенте мечети с раннего утра были заполнены желающими совершить праздничный намаз.

Когда мест в мечетях не осталось, мусульмане заполнили дворы и прилегающие улицы. Улицы и проспекты возле мечетей были перекрыты для движения транспорта.

Праздничную молитву в комплексе Хазрати Имам в Ташкенте, где хранится известный как «Османов мусхаф» Коран, написанный на коже газели и, согласно преданию, запачканный кровью халифа Усмана, провел заместитель председателя Управления мусульман Узбекистана Хомиджон Ишматбеков.

В своей проповеди Ишматбеков поздравил мусульман с праздником и отметил, что в дни Курбан-байрама принято навещать пожилых и больных, а также примиряться с теми, с кем были в ссоре.

После молитвы были вознесены молитвы за скорейшее прекращение войн и конфликтов в разных регионах мира, установление прочного мира, а также за развитие, благополучие и спокойствие страны.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем поздравительном послании по случаю Курбан-байрама поздравил мусульман страны и весь народ с праздником.

Мирзиёев отметил, что Курбан-байрам отражает ценности мира, милосердия и солидарности, а также подчеркнул, что праздник приобретает в Узбекистане особое значение в гармонии с проводимыми в стране реформами, ориентированными на человека.

По словам президента, в стране продолжается работа по укреплению атмосферы дружбы и взаимопомощи между представителями разных национальностей, поддержке нуждающихся и развитию махаллей. Он подчеркнул, что Курбан-байрам является важным духовным источником силы в этом процессе.

Мирзиёев также заявил, что в последние годы в Узбекистане на новый уровень выведены сохранение историко-культурного наследия и научные исследования исламской цивилизации. В качестве примеров он привел Центр исламской цивилизации в Ташкенте, а также комплексы Имама Бухари в Самарканде и Маргилани в Маргилане.

Президент сообщил, что в настоящее время более 15 тысяч паломников из Узбекистана совершают хадж в Саудовской Аравии. Кроме того, по его словам, в этом году впервые 100 граждан, внесших вклад в благополучие и развитие страны, были отправлены в хадж вместе с семьями по президентской квоте.