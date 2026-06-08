Инцидент произошел примерно в 13:50 по местному времени

В Узбекистане на заправочной станции произошел взрыв Инцидент произошел примерно в 13:50 по местному времени

На заправочной станции сжиженного газа в городе Карши Кашкадарьинской области Узбекистана произошел взрыв. Взрыв случился на станции для бытовых газовых баллонов.

Об этом говорится в сообщении МЧС республики.

Согласно этой информации, инцидент произошел 8 июня, примерно в 13:50 по местному времени. К месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и приступили к ликвидации возгорания и последствий взрыва. В настоящий момент процесс тушения возгорания продолжается.



В результате взрыва погибли 6 человек, ещё 5 граждан получили ранения разной тяжести и доставлены в больницу.

