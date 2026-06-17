Темой форума в этом году определена «Инвестиционная устойчивость: новые горизонты и, новые партнерства»

В Узбекистане начал работу V Ташкентский международный инвестиционный форум Темой форума в этом году определена «Инвестиционная устойчивость: новые горизонты и, новые партнерства»

В Узбекистане начал работу V Ташкентский международный инвестиционный форум, объединивший свыше 10 тысяч делегатов и участников из более 100 стран.

Темой форума в этом году определена «Инвестиционная устойчивость: новые горизонты и, новые партнерства».



В пленарном заседании форума приняли участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Албании Байрам Бегай, глава правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Беларуси Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель Кабинета Министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, глава Нового банка развития Дилма Русеф, а также представители других многосторонних финансовых институтов, зарубежных банков, глобальных корпораций, крупнейших компаний, инвестиционных фондов и деловых кругов.



Выступая на мероприятии, премер-министр Азербайджана Али Асадов подчеркнул, что укрепление инвестиционной привлекательности Узбекистана находит отражение в растущем международном интересе к стране, ярким свидетельством которого служит ежегодное увеличение числа участников Ташкентского международного инвестиционного форума.

Премьер-министр отметил, что в свою очередь Азербайджан также рассматривает подобные инициативы в качестве важного инструмента укрепления международного инвестиционного сотрудничества.

Глава правительства сообщил, что в прошлом году Азербайджан создал собственную международную площадку для инвестиционного диалога, проведя Первый международный инвестиционный форум.

По его словам, форум продемонстрировал высокий уровень заинтересованности со стороны инвесторов, представителей бизнеса и международных финансовых институтов. Было отмечено, что логичным продолжением достигнутого успеха станет проведение Второго Азербайджанского международного инвестиционного форума в сентябре нынешнего года.

Асадов поделился опытом Азербайджана в сфере привлечения инвестиций, развития частного сектора и совершенствования инвестиционной среды. Было подчеркнуто, что Азербайджан последовательно проводит политику открытости экономики и поощрения предпринимательской инициативы.

Он также отметил, что за последние двадцать лет в экономику Азербайджана было инвестировано свыше 350 млрд долларов США, почти половина которых пришлась на иностранные инвестиции. В стране сформирована современная законодательная база, обеспечивающая надежную защиту прав инвесторов, гарантии неприкосновенности инвестиций, свободное движение капитала и равные условия для всех участников рынка.

Особое внимание было уделено конкурентным преимуществам Азербайджана, связанным с его уникальным географическим положением на пересечении ключевых транспортных маршрутов Евразии.

Отмечено, что последовательно реализуемые инфраструктурные проекты превратили страну в один из важнейших транспортно-логистических узлов региона. В настоящее время Азербайджан продолжает инвестировать значительные ресурсы в развитие современной транспортной инфраструктуры, морских портов, железнодорожных и автомобильных магистралей, способствуя укреплению региональной связанности и расширению возможностей для бизнеса.

Премьер-министр также подчеркнул высокий потенциал сотрудничества в сфере зеленой энергетики. Было отмечено, что Азербайджан поставил перед собой амбициозные цели по увеличению доли возобновляемых источников энергии в национальном энергобалансе. В стране реализуются масштабные проекты в области солнечной и ветровой энергетики, привлекаются ведущие международные компании и создаются новые возможности для инвесторов.

Асадов также подчеркнул растущее значение расширения международного инвестиционного сотрудничества. В качестве эффективного механизма в данном направлении были отмечены совместные инвестиционные фонды, обеспечивающие объединение финансовых ресурсов и создание благоприятных условий для реализации стратегически значимых проектов.

Подчеркнуто, что Азербайджан последовательно развивает практику создания совместных инвестиционных платформ с дружественными государствами.

В частности, учрежденные с Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном совместные инвестиционные фонды уже сегодня служат действенным инструментом углубления экономического партнерства и привлечения инвестиций в перспективные отрасли.

В заключение премьер-министр выразил уверенность в том, что дальнейшее укрепление международного инвестиционного сотрудничества будет способствовать достижению общих целей устойчивого развития и процветания государств.