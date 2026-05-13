В Узбекистане дали старт строительству крупных энергетических проектов

В рамках «Энергетической недели Узбекистана – 2026» Министерство энергетики Узбекистана и компания «AMEA Power» из ОАЭ дали старт реализации очередных крупных энергетических проектов в Узбекистане. Об этом в среду, 13 мая сообщила пресс-служба Минэнерго Узбекистана в Telegram-канале.



В частности, в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента началось строительство системы хранения энергии мощностью 150 МВт (300 МВт·ч) стоимостью 86,1 млн долларов.



Кроме того, в будущем совместно с данным партнером планируется строительство станции хранения энергии мощностью 200 МВт (800 МВт·ч) в Гиждуванском районе Бухарской области. Общая стоимость проекта составляет 200 млн долларов.



Также в Кунградском районе Республики Каракалпакстан реализуется проект строительства ветряной электростанции мощностью 1 000 МВт и линии электропередачи протяженностью 40 км стоимостью 1,06 млрд долларов.



Данные проекты послужат дальнейшему укреплению энергетической инфраструктуры страны, расширению использования возобновляемых источников энергии и повышению стабильности энергоснабжения, отметили в ведомстве.