В Уганде начинается 42-дневный период наблюдения перед признанием страны «свободной от Эболы» Последний подтвержденный случай Эболы в стране был выявлен 21 июня

После выписки последнего пациента, проходившего лечение от Эболы, в Уганде сегодня начинается 42-дневный период наблюдения. Если за это время не будет выявлено новых случаев заболевания, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявит страну свободной от Эболы.

Как сообщают местные СМИ, именно такой срок наблюдения предусмотрен критериями ВОЗ для подтверждения окончания вспышки.

Во время последней вспышки, объявленной в мае, в Уганде было зарегистрировано 20 подтвержденных случаев заражения. Два человека скончались, еще один вероятный случай заболевания также завершился летальным исходом.

Последний подтвержденный случай Эболы в стране был выявлен 21 июня.

Эбола унесла тысячи жизней в Африке

Вирус Эбола, вызывающий тяжелую геморрагическую лихорадку, впервые был обнаружен в 1976 году во время вспышек в Судане и Демократической Республике Конго (ДРК). Свое название заболевание получило по реке Эбола, рядом с которой находилась деревня, где была зафиксирована одна из первых вспышек.

Крупнейшая эпидемия началась в Западной Африке в конце 2013 года. В 2014–2017 годах в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне вирусом заразились около 30 тыс. человек, более 11 тыс. из них умерли.