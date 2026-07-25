Врио губернатора Белгородской области РФ Александр Шуваев, в свою очередь, сообщил о гибели двух человек

В Тюменской области РФ после атаки БПЛА загорелся НПЗ Врио губернатора Белгородской области РФ Александр Шуваев, в свою очередь, сообщил о гибели двух человек

Губернатор Тюменской области РФ Александр Моор заявил о возгорании на территории Тюменского НПЗ из-за падения беспилотника.

«В результате атаки БПЛА вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб. Держу ситуацию на личном контроле», - написал губернатор в «Максе».

Врио губернатора Белгородской области РФ Александр Шуваев, в свою очередь, сообщил о гибели двух человек.

«К большому сожалению, не обошлось без погибших и пострадавших. При террористической атаке киевских неонацистов в Грайворонском округе погибли два мирных жителя», - написал он в «Максе».

Всего в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах, по словам врио губернатора, ранены 13 человек. «7 из них продолжают оставаться в больницах, пострадавшие получают всю необходимую помощь», - отметил он.

Территория Белгородской области была атакована 91 раз за прошедшие сутки, - добавил Шуваев.

Между тем так называемый «глава» подконтрольных РФ районов Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о гибели восьми человек в результате атаки на туристические базы региона.

«Прошедшей ночью в пгт Кирилловка Мелитопольского городского округа террористической атаке противника подверглись туристические базы.На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое детей.Есть погибшие - восемь человек, из них двое детей. На месте работают оперативные службы, аварийно-спасательные работы продолжаются», - написал Балицкий в Телеграм- канале.

«Глава» региона утверждает, что «противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям».

