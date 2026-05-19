В Турции отмечают День памяти Ататюрка, молодежи и спорта 19 мая исполняется 107-я годовщина начала Национально-освободительной войны, ознаменовавшей создание Турецкой Республики

В Турции сегодня отмечается День памяти Ататюрка и праздник молодежи и спорта (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı)

19 мая 1919 года основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк выступил перед молодежью в городе Самсун, объявив мобилизацию для борьбы с интервентами, захватившими часть территории страны.​​​​​​​ Это обращение положило начало национально-освободительной войне, ознаменовавшей создание Турецкой Республики.

Позже этот день был назван Днем молодежи.

В этот день по всей Турции и в дипмиссиях страны за рубежом организовываются праздничные мероприятия.