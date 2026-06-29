Большой иронией в истории человечества является то, что о моральной и исторической ответственности рассуждает государство, которое сегодня непрерывно бомбит больницы, школы, культовые сооружения и лагеря беженцев, заявил Бурханеттин Дуран

В Турции назвали решение Израиля по событиям 1915 года лицемерием Большой иронией в истории человечества является то, что о моральной и исторической ответственности рассуждает государство, которое сегодня непрерывно бомбит больницы, школы, культовые сооружения и лагеря беженцев, заявил Бурханеттин Дуран

Глава Управления коммуникаций администрации президента Турции Бурханеттин Дуран резко раскритиковал решение израильских властей относительно утверждений о событиях 1915 года.

В публикации в социальной сети Дуран прокомментировал решение правительства Израиля признать события 1915 года так называемым "геноцидом армян".

"То, что израильское руководство, совершившее самое жестокое массовое убийство XXI века, без колебаний уничтожив десятки тысяч мирных жителей, включая детей, женщин и пожилых людей, осмеливается использовать исторические события как политическое оружие, является не чем иным, как лицемерием", — заявил он.

По словам Дурана, признание Израилем событий 1915 года так называемым "геноцидом" является тщетной попыткой скрыть кровь невинных палестинцев, государственный террор, который страна проводит на Ближнем Востоке, и совершаемые ею преступления против человечности.

Он также отметил, что "самой большой иронией в истории человечества" является то, что о моральной и исторической ответственности рассуждает государство, которое сегодня непрерывно бомбит больницы, школы, культовые сооружения и лагеря беженцев, попирая международное право.

"Те, кто предстал перед Международным судом ООН по обвинению в геноциде, не имеют ни малейшего права читать Турции лекции по истории или выступать в роли хранителей совести", — подчеркнул Дуран.