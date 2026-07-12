В фестивале принимают участие артисты из Туниса, Турции, Палестины, Ливана, Алжира, Марокко, Мали, Испании, Португалии, Италии, Кубы и США

В Тунисе открылся 60-й Международный фестиваль в Хаммамете В фестивале принимают участие артисты из Туниса, Турции, Палестины, Ливана, Алжира, Марокко, Мали, Испании, Португалии, Италии, Кубы и США

Один из старейших культурных форумов Туниса — Международный фестиваль в Хаммамете — открыл свой 60-й сезон премьерным показом отмеченного наградами спектакля «Эль-Харибат» («Беглецы»).

Фестиваль, стартовавший в субботу вечером в курортном городе Хаммамет к востоку от столицы страны, проходит под девизом «Живая память» и продлится до 13 августа.

В программу юбилейного форума вошли 32 мероприятия, включая музыкальные концерты, театральные постановки и представления современного танца. В фестивале принимают участие артисты из Туниса, Турции, Палестины, Ливана, Алжира, Марокко, Мали, Испании, Португалии, Италии, Кубы и США.

Открыла фестиваль пьеса «Эль-Харибат» («Беглецы»), написанная и поставленная тунисским режиссером Вафой Табуби. Спектакль был подготовлен Национальным театром Туниса совместно с продюсерской компанией El-Ostoura при поддержке Министерства культуры и прошел при полном зале.

В центре сюжета — пять женщин и один мужчина, чьи судьбы пересекаются в загадочном пространстве ожидания. Постепенно история превращается в философское размышление о личности, судьбе и поиске спасения.

Авторы рассматривают «побег» не только как физическое действие, но и как психологический и интеллектуальный процесс.

Ранее дирекция фестиваля сообщала, что юбилейный, 60-й выпуск посвящен шестидесятилетней истории Международного фестиваля в Хаммамете, который остается одной из важнейших культурных площадок Туниса и арабского мира.

В этом году на фестивальной сцене выступят известные исполнители, в том числе ливанский музыкант Марсель Халифе, марокканская певица Наджат Атабу, палестинский композитор Фарадж Сулейман, итальянский певец Марио Бионди, португальская исполнительница фаду Мариза, а также тунисские артисты София Садык и Зафир Юсеф.