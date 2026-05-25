В Тузле почтили память жертв Капийской резни во время войны в Боснии

В городе Тузла на северо-востоке Боснии и Герцеговины прошла церемония памяти 71 мирного жителя, погибшего 25 мая 1995 года в результате массового убийства, совершенного сербами во время войны в Боснии и Герцеговине.

На церемонии, прошедшей в 31-ю годовщину события, которое боснийцы называют «резня в Капии», присутствовали родственники жертв, председатель Совета президентов Боснии и Герцеговины и член Совета от боснийцев Денис Бечирович, член Совета от хорватов Желько Комсич и другие политики. Они возложили венки к мемориалу, воздвигнутому в память о погибших, и помолились.

Отец Сандро Калешича, погибшего в результате массового убийства в возрасте всего 2,5 лет, Дино Калешич, в своем заявлении журналистам отметил, что в предыдущие годы не участвовал в официальных церемониях памяти: «Полагаю, что впервые участвую в этой торжественной части церемонии, где присутствуют делегации и возлагаются венки».

Массовое убийство в Каспии

25 мая, в день, который до войны отмечался как «День молодежи», десятки молодых людей собрались в парке Слана-Баня в Тузле. Нападение, которое боснийцы называют «резня в Капии», началось 25 мая 1995 года в 20:55 с артиллерийского обстрела, произведенного сербами.

В результате артиллерийского обстрела, нанесенного с сербских позиций на горе Озрен по району, где находились молодые люди, погибли 71 человек, более 200 получили ранения. Многие из раненых остались инвалидами.

После массового убийства Новак Джукич, который занимал должность начальника Генерального штаба Республики Сербской в Боснии, будучи командиром сербских войск на горе Озрен, отдал приказ об обстреле города.

Серб Джукич, являвшийся непосредственным зачинщиком и виновником массового убийства, был приговорен судом Боснии и Герцеговины к 25 годам тюремного заключения. Однако Конституционный суд Боснии и Герцеговины отменил приговор и сократил срок до 20 лет. Джукич, воспользовавшись этой лазейкой в судебном процессе, уехал в Сербию под предлогом лечения.

Он, имеющий гражданство Сербии, с 2014 года продолжает «свободно» жить в этой стране.