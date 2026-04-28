В Туапсе в РФ из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на НПЗ С 28 апреля режим ЧС регионального уровня вводится на территории Туапсинского муниципального округа, сообщил оперштаб Краснодарского края

В Туапсе в Краснодарском крае РФ из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

«Пострадавших нет. В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», - следует из публикации.

Позже глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что из-за атаки беспилотников произошел «масштабный пожар» на НПЗ.

«На данный момент его тушат 164 человека, привлечено 46 единиц техники. С места в постоянном режиме докладывают о развитии ситуации. В ближайшее время группировку дополнительно увеличат», - написал губернатор в Телеграм-канале.

По его словам, для безопасности жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, проводится эвакуация.

В Туапсе после ночной атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод произошли вскипание и выброс горящих нефтепродуктов из поврежденных резервуаров на проезжую часть.

Начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин сообщил, что «произошло вскипание и выброс нефтепродуктов из резервуара №3, в результате чего горючее — нефть — перекинулась на дорогу, повреждено несколько автомобилей».

С 28 апреля режим ЧС регионального уровня вводится на территории Туапсинского муниципального округа, сообщает оперштаб Краснодарского края.

«С 28 апреля по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вводится режим ЧС регионального уровня», — говорится в Telegram-канале. Кондратьев прибыл в Туапсе для контроля хода ликвидации последствий атаки на НПЗ. В регион также вылетел глава МЧС России Александр Куренков.

Между тем в Минобороны РФ сообщили о перехвате 186 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«В течение прошедшей ночи, в период с 22.00 мск 27 апреля до 7.00 мск 28 апреля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 186 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», - говорится в сообщении.

Ранее НПЗ, принадлежащий «Роснефти» и входящий в топ-10 крупнейших в РФ объектов, подвергался ударам 16 и 20 апреля. Сообщается, что в результате повреждения резервуаров НПЗ произошел разлив нефти. Данный стратегический объект, известный как старейший нефтеперерабатывающий завод России, ежегодно перерабатывают около 8,6 млн тонн сырой нефти, при этом 90% произведенной продукции экспортируется через расположенный здесь порт.

С 2024 года нефтеперерабатывающий завод время от времени становится мишенью атак украинских беспилотников.

Белгородская область РФ

Между тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели трех мирных жителей в результате атак беспилотников . «Ещё трое, в том числе 16-летний юноша, получили различные ранения. В селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник ударил по легковому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. В селе Бобрава Ракитянского округа беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась семья. Мужчина и женщина скончались до приезда бригады скорой. Их 16-летнего сына с баротравмой медики СМП доставляют в детскую областную клиническую больницу», - написал в Телеграм- канале губернатор.

По его словам, ещё один автомобиль подвергся атаке дрона в хуторе Красиво Борисовского округа. «Ранены муж с женой. У мужчины множественные осколочные ранения спины и головы, у женщины — множественные слепые осколочные ранения спины и проникающее ранение поясничной области», - отметил глава региона.