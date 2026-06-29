Во всех трёх районах тушение пожаров ведётся как с воздуха, так и с земли

В трёх разных регионах Греции ведутся работы по тушению лесных пожаров Во всех трёх районах тушение пожаров ведётся как с воздуха, так и с земли

Началась ликвидация лесных пожаров, вспыхнувших в трёх разных регионах Греции.

В сообщении, опубликованном в социальной сети американской компании X , пожарная служба Греции сообщила о возгораниях на сельскохозяйственных и лесных территориях в районе Врия префектуры Катерини, в районе Варда префектуры Илиа на полуострове Морра и в районе Харакопио префектуры Месини.

Согласно этой информации, во всех трёх районах тушение пожаров ведётся как с воздуха, так и с земли.