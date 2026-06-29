В трёх разных регионах Греции ведутся работы по тушению лесных пожаров

Derya Gülnaz Özcan, Nariman Mehdiyev
29 Июня 2026•Обновить: 29 Июня 2026
Началась ликвидация лесных пожаров, вспыхнувших в трёх разных регионах Греции.
В сообщении, опубликованном в социальной сети американской компании X , пожарная служба Греции сообщила о возгораниях на сельскохозяйственных и лесных территориях в районе Врия префектуры Катерини, в районе Варда префектуры Илиа на полуострове Морра и в районе Харакопио префектуры Месини.
Согласно этой информации, во всех трёх районах тушение пожаров ведётся как с воздуха, так и с земли.