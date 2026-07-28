Участники акций заблокировали входы в здания нефтяных компаний, объявив о начале кампании гражданского неповиновения

В Триполи продолжаются протесты из-за ежедневных отключений электроэнергии Участники акций заблокировали входы в здания нефтяных компаний, объявив о начале кампании гражданского неповиновения

В столице Ливии Триполи продолжаются акции протеста, вызванные ежедневными отключениями электроэнергии по всей стране.

В районе Захра сотни демонстрантов, протестующих против перебоев с электроснабжением, собрались у зданий компаний, входящих в состав Национальной нефтяной корпорации Ливии.

Участники акции высыпали перед входами в здания строительный мусор, заявив, что таким образом объявляют о начале кампании гражданского неповиновения.

Накануне аналогичные акции прошли в различных районах Триполи. Тогда протестующие также высыпали перед входами в здания Министерства иностранных дел, Национального телевидения Ливии и Ливийской почтово-телекоммуникационной компании груды строительного мусора, заблокировав входы и выходы.

По всей Ливии уже около месяца ежедневно происходят отключения электроэнергии продолжительностью от четырех до десяти часов.

В стране, где температура воздуха достигает 45 градусов, перебои с электроснабжением оказывают серьезное негативное влияние на повседневную жизнь населения.

Премьер-министр Ливии Абдельхамид Дбейба 18 июля заявил, что ответственность за перебои с электроснабжением по всей стране несет Генеральная электроэнергетическая компания Ливии.

Он подчеркнул, что власти не намерены оставлять компанию под управлением руководства, которое, по его словам, отказывается от надзора и подотчетности, и отметил необходимость начала расследования в отношении ответственных лиц.