В Триполи продолжаются протесты из-за ежедневных отключений электроэнергии

Muhammed Semiz, Elmira Ekberova
28 Июля 2026•Обновить: 28 Июля 2026
В столице Ливии Триполи продолжаются акции протеста, вызванные ежедневными отключениями электроэнергии по всей стране.
В районе Захра сотни демонстрантов, протестующих против перебоев с электроснабжением, собрались у зданий компаний, входящих в состав Национальной нефтяной корпорации Ливии.
Участники акции высыпали перед входами в здания строительный мусор, заявив, что таким образом объявляют о начале кампании гражданского неповиновения.
Накануне аналогичные акции прошли в различных районах Триполи. Тогда протестующие также высыпали перед входами в здания Министерства иностранных дел, Национального телевидения Ливии и Ливийской почтово-телекоммуникационной компании груды строительного мусора, заблокировав входы и выходы.
По всей Ливии уже около месяца ежедневно происходят отключения электроэнергии продолжительностью от четырех до десяти часов.
В стране, где температура воздуха достигает 45 градусов, перебои с электроснабжением оказывают серьезное негативное влияние на повседневную жизнь населения.
Премьер-министр Ливии Абдельхамид Дбейба 18 июля заявил, что ответственность за перебои с электроснабжением по всей стране несет Генеральная электроэнергетическая компания Ливии.
Он подчеркнул, что власти не намерены оставлять компанию под управлением руководства, которое, по его словам, отказывается от надзора и подотчетности, и отметил необходимость начала расследования в отношении ответственных лиц.