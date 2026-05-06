В торговом центре в Тегеране произошел пожар: погибли 8 человек Причины возгорания пока официально не установлены

В результате пожара, произошедшего утром накануне в торговом центре «Эргуван», расположенном к западу от столицы Ирана Тегерана, погибли 8 человек.

Иранское государственное телевидение привело подробности инцидента, произошедшего в торговом центре «Эргуван» в районе Шахрияр.

Сообщается, что в результате пожара погибли 8 человек, еще 36 получили ранения.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Причины возгорания пока официально не установлены. Генеральный и революционный прокурор Шахрияра объявил о начале расследования по данному делу.