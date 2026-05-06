В торговом центре в Тегеране произошел пожар: погибли 8 человек

Haydar Şahin, Elmira Ekberova
06 Май 2026•Обновить: 06 Май 2026
В результате пожара, произошедшего утром накануне в торговом центре «Эргуван», расположенном к западу от столицы Ирана Тегерана, погибли 8 человек.
Иранское государственное телевидение привело подробности инцидента, произошедшего в торговом центре «Эргуван» в районе Шахрияр.
Сообщается, что в результате пожара погибли 8 человек, еще 36 получили ранения.
На месте продолжаются поисково-спасательные работы.
Причины возгорания пока официально не установлены. Генеральный и революционный прокурор Шахрияра объявил о начале расследования по данному делу.